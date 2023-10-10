Продолжается приём заявок на конкурс социальной рекламы «#КиберДружина»

Большинство людей в современной жизни пользуется интернетом: мы заказываем товары, оплачиваем счета, слушаем музыку и учимся онлайн.

Интернет даёт новые возможности для развития, во многом упрощает жизненные вопросы через цифровые сервисы. Но в то же время, таит в себе опасность. Мошенники не дремлют.

Очень важно правильно донести информацию до людей, чтобы оградить их от таких мошенников.

Минцифры Республики Коми напоминает: у жителей нашего региона есть прекрасная возможность заявить о себе, приняв участие в конкурсе социальной рекламы безопасного поведения в цифровой среде «#КиберДружина». Лучшие работы жители Республики Коми увидят в качестве социальной рекламы.

Свои творческие решения по профилактике кибермошенничества, формированию культуры кибергигиены можно представить в четырех номинациях: «Аудиоролик», «Видеоролик», «Инфографика» и «Цифровой баннер».

Организатор конкурса — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми.

В творческом состязании можно принять участие как индивидуально — авторам от 18 лет, так и в составе группы.

Работы будет оценивать конкурсная комиссия, в которую вошли эксперты ИТ–сферы, СМИ, органов государственной власти.

Победители в каждой номинации получат дипломы и ценные призы от партнеров конкурса.

Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2023 года включительно по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, или на адрес электронной почты: digital@digital.rkomi.ru с пометкой «Конкурс «#КиберДружина».

Итоги будут подведены до 1 декабря 2023 года.

Партнером конкурса выступил Коми филиал ПАО «Ростелеком». Творческий проект поддержало Отделение Банка России по Республике Коми.

Положение о конкурсе