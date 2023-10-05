Поручение главы государства по итогам совещания с Правительством РФ опубликовано на сайте Кремля.
Согласно документу Правительству России совместно с правительством Республики Коми необходимо обеспечить утверждение в ускоренном порядке программы социально-экономического развития Коми и определить источники финансирования.
Также необходимо включить туда мероприятия:
— по передаче аэропортового комплекса в Воркуте в федеральную собственность;
— обеспечению устойчивой деятельности компании «Комиавиатранс»;
— повышение качества водоснабжения в Инте и Воркуте;
— на консервацию шахты «Интинская».
Напомним, что ранее Владимир Уйба уже обращался к Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на содержание АО «Комиавиатранс» и региональных аэропортовых комплексов в 2021 году. Тогда же было предложено передать аэродром совместного базирования в Воркуте в федеральную собственность. Президент России поручил обеспечить утверждение в ускоренном порядке программы социально-экономического развития Республики Коми
Поручение главы государства по итогам совещания с Правительством РФ опубликовано на сайте Кремля.
Согласно документу Правительству России совместно с правительством Республики Коми необходимо обеспечить утверждение в ускоренном порядке программы социально-экономического развития Коми и определить источники финансирования.
Также необходимо включить туда мероприятия:
📍 по передаче аэропортового комплекса в Воркуте в федеральную собственность;
📍обеспечению устойчивой деятельности компании «Комиавиатранс»;
📍повышение качества водоснабжения в Инте и Воркуте;
📍на консервацию шахты «Интинская».
Напомним, что ранее Владимир Уйба уже обращался к Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на содержание АО «Комиавиатранс» и региональных аэропортовых комплексов в 2021 году. Тогда же было предложено передать аэродром совместного базирования в Воркуте в федеральную собственность. Также были обращения о федеральной поддержке по повышению качества водоснабжения в Воркуте и Инте.