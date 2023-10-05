Поручение главы государства по итогам совещания с Правительством РФ опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу Правительству России совместно с правительством Республики Коми необходимо обеспечить утверждение в ускоренном порядке программы социально-экономического развития Коми и определить источники финансирования.

Также необходимо включить туда мероприятия:

— по передаче аэропортового комплекса в Воркуте в федеральную собственность;

— обеспечению устойчивой деятельности компании «Комиавиатранс»;

— повышение качества водоснабжения в Инте и Воркуте;

— на консервацию шахты «Интинская».

Напомним, что ранее Владимир Уйба уже обращался к Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на содержание АО «Комиавиатранс» и региональных аэропортовых комплексов в 2021 году. Тогда же было предложено передать аэродром совместного базирования в Воркуте в федеральную собственность. Президент России поручил обеспечить утверждение в ускоренном порядке программы социально-экономического развития Республики Коми

Поручение главы государства по итогам совещания с Правительством РФ опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу Правительству России совместно с правительством Республики Коми необходимо обеспечить утверждение в ускоренном порядке программы социально-экономического развития Коми и определить источники финансирования.

Также необходимо включить туда мероприятия:

📍 по передаче аэропортового комплекса в Воркуте в федеральную собственность;

📍обеспечению устойчивой деятельности компании «Комиавиатранс»;

📍повышение качества водоснабжения в Инте и Воркуте;

📍на консервацию шахты «Интинская».

Напомним, что ранее Владимир Уйба уже обращался к Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на содержание АО «Комиавиатранс» и региональных аэропортовых комплексов в 2021 году. Тогда же было предложено передать аэродром совместного базирования в Воркуте в федеральную собственность. Также были обращения о федеральной поддержке по повышению качества водоснабжения в Воркуте и Инте.