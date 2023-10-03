Начался отбор работодателей для участия в мероприятиях по повышению мобильности кадров в Республике Коми

Правительство Республики Коми предоставляет финансовую помощь работодателям, привлекающим в пределах региона кадровые ресурсы из других муниципальных образований республики.

Размер бюджетной поддержки в 2023 году на переезд работника и членов его семьи, а также закрепление на рабочем месте составит в среднем 267,36 тыс. рублей на каждого принятого на работу специалиста.

– Если работодатель нуждается в специалисте, которого нет на территории одного муниципалитета, и готов оказать поддержку работнику при переезде из другого муниципального образования республики, такой работодатель может воспользоваться финансовой поддержкой на мероприятия по повышению мобильности трудовых ресурсов в пределах республики, — пояснила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

За счет выделенных средств работодатель сможет оплатить работнику и членам его семьи стоимость проезда к новому месту работы, наем или аренду жилья для работника, выплатить надбавку к заработной плате или оказать другие меры поддержки.

Отбор работодателей проводится на основании заявок на участие в отборе и пакета необходимых документов. Их формы размещены на сайте Минтрудсоц РК и Интерактивном портале службы занятости населения Республики Коми.

Работодатель, прошедший отбор, заключает с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми соглашение о предоставлении субсидии.

Сроки подачи заявок – с 3 по 18 октября 2023 года включительно.