Регионса культура учреждениеясын казьтылӧны-нимӧдӧны поэт, прозаик, публицист да нималана «Журавли» кывбур гижысь Расул Гамзатовӧс.
–2023 воын Россияын паськыда пасйӧны Расул Гамзатовлы чужӧмсяньыс 100 во тырӧм. Такӧд йитӧдын страна пасьтала нуӧдӧны-котыртлӧны быдсикас акция-аддзысьлӧм. Дагестан АССР-са народнӧй поэтлӧн творчествоыс колис тӧдчана пай миян культураын. Сійӧс лыддьӧны уна кывйӧн, тшӧтш и комиӧн, а гижӧдъясыс нэм кежлӧ кольӧны лыддьысьысь сьӧлӧмӧ. Тӧдмӧдны республикаын олысьясӧс авторлӧн аслыспӧлӧс мирӧн, видзны сы йылысь паметь – миян медшӧр могным, – висьталіс регионын культура министрлысь удж вӧчысь Мария Балмастова.
Сідз, сентябрь 30 лунӧдз Национальнӧй библиотекаын «Я всё сказал и сделал всё, что мог» вы-ставкаын позьӧ тӧдмасьны Расул Гамзатовлӧн творчествоӧн, лыддьыны сылысь кывбуръяс да аддзывны олӧм-творчествоыслы сиӧм видео.
Челядьлы С.Я.Маршак нима библиотекаын сентябрь 15 лунӧдз уджаліс «Расул Гамзатов – гордость и слава Дагестана» выставка.
Сэтчӧс краеведение юкӧнын лыддьысьысьяс вермисны тӧдмасьны коми кывйӧ вуджӧдӧм гижӧдъясӧн.
Нималана гижысьӧс вуджӧдлісны Альберт Ванеев («Чужан кыв» – «Родной язык», «Турияс» – «Журавли») да Владимир Тимин («Джигитъяс, овліс, лӧгасьлывлӧмаӧсь» – «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Водз воысь гӧстьяс оз пукавны дыр» – «Ранние гости недолго гостят»).
Томулов библиотекаын лыддьысьысьлы сьӧлӧмас торйӧн нин воис «Но мы живём, чтобы оставить след…» небӧга выставка. Бара жӧ сиӧма юбилярлӧн творчестволы.
Акцияӧ пырӧдчис и Луи Брайль нима библиотека. Сэні котыртлісны интерактивнӧй аддзысьлӧм да висьталісны Расул Гамзатов олӧмысь тӧдчана лоӧмторъяс, лыддисны кывбуръяс да кывзісны на подулын лӧсьӧдӧм сьыланкывъяс. Юргис и нималана «Журавли».
«Певец добра и человечности» литература выставка вӧлі котыртӧма искусствояс колледжын.
Та кындзи сэні нуӧдісны «Если душа родилась крылатой» аддзысьлӧм да класснӧй час.
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Расул Гамзатов чужлӧма 1923 вося сентябрь 8 лунӧ Дагестан АССР-са Цада сиктын. Медводдза велӧдысьнас да наставникӧн вӧлӧма батьыс, народнӧй поэт Гамзат Цадаса. Ассьыс кывбуръяссӧ Расул заводитӧма гижны 11 арӧсын да, найӧс дзик пыр йӧзӧдӧмаӧсь авар газетын. Буйнакскса педучилище помалӧм бӧрын уджалӧма велӧдысьӧн чужан школаас, зільӧма театрын, радиоын, юрнуӧдӧма республикаса газетын юкӧнӧн.
Водзӧ велӧдчӧма М.Горький нима литература институтын, 40 во гӧгӧр веськӧдлӧма Дагестанса гижысь котырӧн. Медводдза кывбуръясыс паськыда нималісны, а «Год моего рождения» кывбур чукӧрысь поэтлы сетісны государственнӧй премия. 1960-ӧд воясӧ Расул Гамзатовлӧн творчествоыс торйӧн нин нималӧ, ӧти бӧрся мӧд петӧны небӧгъяс. Аслас гижӧдъясын сійӧ мӧвпалӧ олӧм, йӧз, торъя морт, ёртасьӧм, чужан му радейтӧм, мам йылысь.
Мирлӧн аскиа лун – творчествоас медшӧр темаыс. Хиросимаын виччысьтӧм лоӧмтор бӧрын 20 во мысти Расул ветлӧма Японияӧ да, кор аддзӧма Японияса нывка Садако Сасакилы сиӧм памятник проект (нывкалӧн киас – турияс) да тӧдмалӧма сылысь историясӧ, поэтлысь сьӧлӧмсӧ нюкыртӧма. Та бӧрын и гижӧма нималана «Журавлисӧ».
Поэт пыр эскис кыв вынӧ, мый сы отсӧгӧн позьӧ воӧдчыны морт вежӧрӧдз да нимӧдны мир пасьтала ӧтсӧгласа олӧм.
Став аддзысьлӧмсӧ нуӧдӧма «Культура» национальнӧй проект вылӧ подуласьӧмӧн.
<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина Микушева.
Снимокъясыс ӧтуввезйысь.