«ИТ-диктант» 2023 – узнай свой уровень цифровой грамотности!

«ИТ-диктант» — Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям, которая проводится с 2018 года с целью определения и повышения уровня цифровой грамотности населения. Мероприятие реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

ИТ-диктант был впервые проведен в Тюменской области в 2018 году. За это время тюменская инициатива выросла с 1766 участников в 2018 году до 232 тысяч участников в 2022 году. С 2019 года проект успешно масштабируется на все субъекты РФ, которые используют ИТ-диктант как инструмент для проверки и замера уровня цифровой грамотности населения.

Проведение «ИТ-диктанта» приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.

В 2023 году ИТ-диктант состоится 13 сентября.

ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного уровня сложности (всего 32 вопроса), от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей — — всего 8 направлений развития цифровых компетенций.

Задача тестирования – оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.

Разные уровни сложности заданий от элементарного до продвинутого обеспечат интересное участие в ИТ-диктанте как для новичков, так и для экспертов IT-сферы.

Тестирование откроется в 00:00 по московскому времени и закроется в 00:00 14 сентября. Ссылка для прохождения: ит-диктант.рф. Результаты тестирования можно посмотреть сразу после прохождения.

Как принять участие в диктанте?

Посетить официальный сайт ИТ-диктанта – ит-диктант.рф;

Нажать жёлтую кнопку «Пройти диктант»;

Зарегистрироваться на сайте;

Ответить на вопросы теста. Доступ будет осуществляться в течение суток 13 сентября 2023 года;

Узнать результат и получить сертификат о прохождении диктанта в Личном кабинете.

Желаем удачи в прохождении «ИТ-диктанта» в 2023 году!