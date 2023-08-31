Весь овнысӧ оз куж

Тайӧ нывсӧ Сыктыв муын унаӧн тӧдӧны. Сійӧ водзмӧстчӧ спортын, мичмӧдӧ-серпасалӧ паськӧм, фотографируйтӧ. Помаліс Визинса шӧр школа. Гажа нюмбана, водзмӧстчысь, кыпыд ловруа – тайӧ ставыс Алина Колипова йылысь.

–Алина, воддза аддзысьлігъясӧ тэ висьтавлін, мый серпасалан паськӧм. Эн на эновтчы таысь?

–Эг. Ӧти социальнӧй везйын менам вӧлі 8 сюрс гижӧдчысь нин, но Россияын сійӧс блокируйтісны да, ӧні этшаджыкӧн корӧны мичмӧдны паськӧмсӧ. Коді тӧдӧ, сійӧ вӧчӧ заказсӧ, а сэсся и ёрт-тӧдсаясыслы висьталӧ. Пырджык корӧны мыйкӧ гижны, рисуйтны. Футболка гозйӧ пырджык мультфильмса геройясӧс серпасалӧны.

–Унаӧн тӧдӧны тэнӧ мичаа фотографируйтӧм сертиыд. А кыдзи снимайтнысӧ босьтчин?

–Бать-мамлӧн вӧлі полупрофессиональнӧй фотоаппарат, но сыӧн медбура вӧдитчи ме. Та вӧсна семьяпытшса снимокъяссӧ вӧчны пырджык мен тшӧктылісны. А сэсся вочасӧн куті фотографируйтны тӧдсаясӧс, ӧтлаын велӧдчысьясӧс, и бура кутіс артмыны. Фотоаппаратыс важмис да, кори бать-мамӧс ньӧбны бурджыкӧс, а кад мысти ачым ньӧби выльджыкӧс. Тадзи и сӧвми.

–Мый медводз корисны снимайтнысӧ?

–Куим во сайын кӧлысь дас час чӧж фотографируйті, нӧшта на и видео снимайті. Сэсся детсадйын выпуск вӧлі. «ВКонтактеын» лӧсьӧді ассьым котыр да, став удж-донсӧ сэн пасйӧма. Овлӧ, йӧзыс чайтӧны, дона пӧ лоӧ, да полӧны юавнысӧ. А группаас ставсӧ урчитӧма-петкӧдлӧма.

–Тэнад эм нӧшта сьӧлӧм-лов личӧдантор – спорт. Кутшӧм сикасӧ пырӧдчан?

–Войдӧр кокни атлетикаын водзмӧстчи, а бӧръя куим восӧ лызьӧн котрала. Петкӧдча тшӧтш «Гонка на выживание» военно-патриотическӧй ордйысьӧмын.

–Таво тэ помалін школа. Мый тшупис вежӧрад велӧдчан вояссьыс?

–Столӧвӧйыс (сералӧ), спортсменъясыд ӧд век тшыгӧсь. Нуръясьнытӧ ми нывъёрткӧд век медводдзаясӧн волім. А збыльысьсӧ кӧ, велӧдысьясыс колины вежӧрӧ. Математикаысь зумыд тӧдӧмлун сетіс Ирина Гендриховна Щербатая, роч кывйысь да литератураысь – Надежда Фёдоровна Морозова. Найӧ вӧчисны ставсӧ, медым ми гӧгӧрвоим да сюркнялім пель сайӧ велӧданторсӧ. Физика велӧдысь Иван Михайлович Михайловкӧд век ӧти кывйӧ волім, весиг казьтылан козин сылы козьнавлім.

–Экзаменъяс сдайтӧма, документ сетӧма коланаинӧ. Кӧні да кутшӧм специальносьтӧ мӧдан велӧдчыны?

–Сыктывкарса госуниверситетын бӧрйи кык нырвизь – «Техносферная безопасность» да «Физкультура». Кыкнанас веськалі эськӧ, но кута содтыны тӧдӧмлунӧс воддза сертиыс. А водзӧ вылӧ олӧмӧс век жӧ спорткӧд кӧсъя йитны, лоны тренерӧн. Гашкӧ, физкультура нырвизьӧ артмас вуджӧдчынысӧ.

Виктория Пунегова.

Комиӧдіс Елена Плетцер.

Снимокъясыс Алина Колиповалӧн гортса архивысь.