Биа борда зон

Тавося спорт сезонас Антон Дроботов шедӧдіс сымда вермӧм, мый талун сійӧс тӧдӧны оз сӧмын Изьва районын, но и Коми Республикаын лызьӧн котралан спорт радейтысьяс.
Щельяюрысь ӧкмысӧд класса велӧдчысь лыжиӧн котралӧ ичӧт классъяссяньыс на Изьваса Семён Артеев нима ДЮСШ-ын. Тренерыс – Ксения Криушинская. А медводдзаысь лызь вылӧ зонкаӧс сувтӧдӧма бабыс, тшӧтш лыжница да тренер Любовь Александровна Ковальчук.
–Котравны заводитӧмсянь лыжи дорӧ торъя ыджыд муслун эз вӧв, радейтіджык футболӧн ворсны. Но нёльӧд классын верми районса ордйысьӧмын да мӧд ног нин куті донъявны тайӧ спорт сикассӧ, – висьталӧ Антон.
2022-2023 вося сезонын дзик став ордйысьӧмас Антон Дроботов вӧлі вермысьяс лыдын. Сідз, февраль 8 лунӧ вит километр «классикаӧн» котӧртӧмын Выльгортын Олимпиадаса чемпион Николай Бажуковлӧн приз вылӧ республикаса ордйысьӧмын шедӧдіс медводдза места. Февраль 18 лунӧ 15-16 арӧса зонъяс пӧвстын ставроссияса первенствоын бара жӧ 5 километр «классикаӧн» котӧртӧмын босьтіс эзысь медаль. Апрель 1 лунӧ спортса заслуженнӧй мастер Раиса Сметаниналӧн приз вылӧ ставроссияса ордйысьӧмын лои бронза призёрӧн. Буретш вит километра дистанцияыс Щельяюрса зонлӧн медся радейтана.
Уна тренировка вӧсна Антонлӧн прӧст кадыс зэв этша, но шойччан здук кӧ вичмӧ, зон лыддьысьӧ. Да и школаын литератураыс медся радейтана предмет. <>
Игорь Колесов.
Комиӧдіс Елена Плетцер.
Снимокъясыс Антон Дроботовлӧн гортса архивъясысь.