Безопасность на воде

В связи с установившейся жаркой погодой жители региона проводят много времени на водоёмах. К сожалению, это приводит к повышению количества утонувших. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказывает о том, как избежать трагедии на воде и что делать, если помощь всё же потребовалась.

Как понять, что уже можно купаться?

Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, в более холодной воде находиться опасно. Запрещается плавать в штормовую погоду и грозу.

Не рекомендуется как плавать, так и просто находиться на солнце с 12 до 16 часов. В это время выше всего вероятность солнечного удара и перегрева. Причём желательно находиться в воде не более 15-20 минут подряд, постепенно увеличивая время пребывания с 3-5 минут. Не надо доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, остановиться дыхание, есть риск потери сознания. Лучше искупаться несколько раз по 15-20 минут, а в перерывах поиграть в подвижные игры.

Не заплывайте далеко, так как можете не рассчитать собственных сил. Конечно, не заплывайте за ограничительные знаки, ведь до них дно проверено, нет опасности водоворотов и так далее. Не подплывайте к близко проходящим судам, лодкам и катерам – вас может засосать в винт. Лучше не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной – захлестнуть.

Родителям надо помнить, что нельзя оставлять у воды малышей. Всегда нужен присмотр взрослого, умеющего плавать. Не допускайте грубых шалостей в детских играх на воде: когда малыши хватают друг друга за ноги, «топят» и тому подобное.

Нет алкоголю!

Ни в коем случае нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также не следует прыгать в воду тем, кто долго был на солнце. При охлаждении в воде наступает резкое сокращение мышц, что может повлечь за собой остановку дыхания.

Если вы почувствовали усталость в воде, не надо теряться и стремиться как можно быстрее доплыть до берега. Лучше «отдохнуть». Для этого перевернитесь на спину и поддерживайте себя на поверхности легкими движениями рук и ног. Или примите позу «поплавок» – глубоко вдохните и погрузите лицо в воду, обхватите колени и прижмите их к туловищу, выдох нужно делать медленно в воду. После окончания выдоха поднимите голову, сделайте вдох, опустите голову в воду и сделайте выдох под водой.

Если вы чувствуете, что тонете, то не пытайтесь кричать, чаще всего это заканчивается тем, что человек просто глотает воду. Наберите в лёгкие воздух, расправьте руки и медленно выдыхайте — это поможет вам удержаться на поверхности и набраться сил. Если вам свело ногу — на секунду погрузитесь с головой в воду, распрямите ногу и сильно потяните на себя ступню за большой палец. Как только наберетесь сил — можно выплывать, но только не против течения. Спокойное, уверенное поведение человека в воде позволит долго удержаться на поверхности, набраться сил и самостоятельно доплыть до берега.

Действия по спасению утопающего

Извлеките утопающего из воды

Подплывите сзади, чтобы он рефлекторно не ухватился за спасателя. Затем положите голову пострадавшего себе на грудь и, поддерживая утопающего на плаву, на спине плывите к берегу

Вызовите скорую помощь по номеру телефона 112 Переверните пострадавшего лицом вниз, опустите голову ниже таза

Это удобнее всего сделать, положив пострадавшего себе на колено

Очистите ротовую полость

Резко надавите на корень языка. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добейтесь полного удаления воды из дыхательных путей и желудка

Если нет рвотных движений и пульса

Положите пострадавшего на спину и приступите к реанимации – непрямой массаж сердца и искусственное дыхание

Как оказывать реанимацию?

Сложенными крестом ладонями энергичными толчками надавливайте на грудную стенку пострадавшего. Для взрослого частота надавливаний – 60 в минуту, у детей до 10 лет – 80 в минуту.

Для искусственной вентиляции лёгких сделайте глубокий вдох, зажмите пальцами нос пострадавшего, плотно прислонитесь своими губами к его рту и сделайте выдох. Частота вдуваний должна составлять 12-18 раз в минуту. После вдувания необходимо отстраниться от пострадавшего, его выдох происходит пассивно

Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций