20 — 22 сентября 2023 года в Казани пройдёт Международный форум Kazan Digital Week — 2023. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате.
Организаторами Форума являются Кабинет Министров Республики Татарстан под эгидой Правительства России.
Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства России в международном сотрудничестве.
Участники форума станут производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции. Регистрация участников проходит на официальном сайте. Там же опубликована информация о доступных пакетах участия.
Тематическими направлениями KDW являются:
- «Интеллектуальные транспортные системы»;
- «Цифровые технологии в государственном управлении»;
- «Цифровая индустрия 4.0»;
- «Цифровые технологии в образовании»;
- «Цифровые технологии в культуре»;
- «Кибербезопасность нового времени»;
- «Экосистема финтех»;
- «Инновации, интегрированные в бизнес»;
- «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине»;
- «Цифровые технологии в сельском хозяйстве».
В период форума в «Казань Экспо» пройдёт выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования.
На форуме пройдет конкурс «ИТ-компания лидер», на нем будут отмечены компании-лидеры по десяти тематическим направлениям.
Так же в преддверии форума с апреля по сентябрь 2023 года проходит серия вебинаров и Марафон хакатонов и питч-сессий Kazan Digital Legends. К участию в Марафоне приглашаются программисты, аналитики, дата-сайентисты. Финал состоится в дни форума.
По итогам мероприятия будет опубликован Сборник научных статей по направлениям форума. Для публикации необходимо представить статью в соответствии с требованиями к оформлению, представленными на сайте kazandigitalweek.com Для рекомендованных экспертами 20 статей будет возможна публикация в журнале «Вестник НЦБЖД», входящем в список ВАК.
Более подробную информацию можно получить по нижеследующим контактам:
Сайт Форума: kazandigitalweek.com
Общие вопросы: help@kazandigitalweek.com
Принять участие в выставке: expo@kazandigitalweek.com
Стать партнёром: partner@kazandigitalweek.com
Для СМИ: press@kazandigitalweek.com
Call-центр: +7 (927) 037-80-61
Анонсирующий видеоролик Форума https://disk.yandex.ru/d/n-kLRC1gAHIBWw.