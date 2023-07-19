Бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография» проходят 605 жителей Коми

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, самая многочисленная группа обучающихся — 274 человека – это граждане, которые зарегистрированы в службе занятости региона в качестве безработных.

— Повысить свою конкурентоспособность на рынке труда решили также 176 незанятых женщин, которые воспитывают детей-дошкольников и женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Это следующая по численности категория жителей республики, обучающихся в рамках нацпроекта. Почти 23 процента участников профобучения – представители старшего поколения. Около 2 процентов из тех, кто воспользовался возможностями, которые дает национальный проект — молодежь до 35 лет, — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

Она сообщила, что сейчас жителям республики доступны 93 образовательные программы по востребованным в регионе направлениям. Самые популярные из них – специалист по управлению документацией, бухгалтерский учет, анализ и аудит, аналитика маркетплейсов, кадровый учет и делопроизводство, закупки.

Напомним: бесплатное профессиональное обучение по национальному проекту «Демография» доступно предпенсионерам, гражданам от 50 лет и старше, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и незанятым женщинам, у которых есть дети-дошкольники до 7 лет включительно, а также отдельным категориям молодежи в возрасте до 35 лет включительно, работникам, находящимся под риском увольнения и безработным гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости.

— Весной этого года в перечень категорий граждан, которые могут бесплатно обучиться новой профессии или получить дополнительное образование по программам национального проекта, включены участники специальной военной операции, а также члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе СВО. При трудоустройстве граждан этих категорий предусмотрена также господдержка работодателей – по линии Социального фонда России им предоставляется субсидия в размере МРОТ по истечении первого, третьего и шестого месяцев с даты трудоустройства участников спецоперации или членов семей погибших в ходе СВО военнослужащих, — сообщила Е.Грибкова.

Для получения господдержки работодателю нужно направить в центр занятости населения список имеющихся вакансий для подбора специалистов через личный кабинет на портале «Работа в России» и через систему «Соцстрах» — заявление на включение в реестр для предоставления субсидии. Более подробную информацию по этому вопросу можно получить в центре занятости населения.

Подать заявку на обучение в рамках нацпроекта «Демография» можно на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru/educational-programs).