Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Сыктывкаре набирает оборо

Торгово-промышленной палате Республики Коми в самом разгаре собеседования и презентации предприятий, тренинги по созданию резюме, а также консультации по профессиональному развитию и открытию своего дела.

Для участников ярмарки подготовлена интересная интерактивная и творческая программа, павильон с беспилотниками, выставка-продажа кулинарной продукции и многое другое.

Мероприятие состоится 23 июня одновременно по всей стране. В нашей республике основные события ярмарки развернутся на двух площадках в Сыктывкаре: для всех желающих – в Торгово-промышленной палате Республики Коми (ул. Интернациональная, 98/1) с 11:00 и в Кадровом центре «Работа России» (ул. Свободы, 25) с 10:00 – для безработных женщин, воспитывающих детей-дошкольников.

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в числе организаций-участников ярмарки – ведущие предприятия различных отраслей экономики региона, которые предложат более 700 вакансий. Соискатели смогут пройти собеседования сразу у нескольких работодателей и выбрать наиболее привлекательную для себя работу, в том числе и за пределами Коми. Кроме того, они смогут узнать, где пройти обучение по востребованной профессии, а также получить информацию о поддержке государства при трудоустройстве.

В кадровом центре «Работа России» для безработных женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, запланирована работа площадки «Формула успеха». Участницам предложат обучающие и психологические тренинги.

Изюминкой федерального этапа ярмарки стал 8-часовой онлайн-марафон. Он будет проводиться на портале «Работа России». В рамках марафона в онлайн-дискуссиях по актуальным темам рынка труда участие примут более 40 спикеров.